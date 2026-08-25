Nuestro destino es la patria: nuevo eslogan de la XXXII Fiesta de la Cubanía

Nuestro destino es la patria, es el eslogan que presidirá este año la campaña por la XXXII Fiesta de la Cubanía, que se desarrollará del 17 al 20 de octubre, fundamento presentado esta semana por el equipo de Comunicación del Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Agencia de Comunicaciones Gráfica Espiral, de Bayamo .

La presentación tuvo lugar en la sala Boulevard de los Capuchinos, donde el equipo de Comunicación expuso los diversos soportes y materiales gráficos que conformarán la campaña. Entre sus objetivos principales destaca el homenaje al patriota bayamés Francisco Vicente Aguilera, cuyo natalicio número 205 será celebrado durante las actividades.

La campaña no solo enfatiza el orgullo nacional y la identidad cultural, sino que también rinde tributo a una figura esencial de la historia cubana, reafirmando nuestra conexión con las raíces y la lucha por la independencia”, explicó un portavoz de la agencia organizadora.

La Fiesta de la Cubanía se consolida como uno de los eventos más significativos en la región, combinando propuestas culturales, artísticas y educativas que resaltan la riqueza del patrimonio cubano. En esta edición, la presencia de la leyenda de Aguilera promete fortalecer aún más el sentido de pertenencia y compromiso con la nación.

Se espera que la campaña alcance amplia difusión tanto en espacios públicos como en plataformas digitales, involucrando a la comunidad local y visitantes en una celebración que confirma, una vez más, que el destino de Cuba está unido ineludiblemente a su patria.

La Demajagua