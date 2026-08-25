Plaza de La Luz: Corazón cultural e histórico de Bayamo

En el centro histórico de Bayamo, la Plaza de La Luz se alza como un testimonio vivo de la historia y la cultura de la ciudad. Su nombre, que evoca claridad, se corresponde con el papel actual como epicentro de actividades culturales para vecinos y visitantes que recorren sus senderos cargados de memoria.

El enclave debe su identidad original a la antigua Iglesia de La Luz, ubicada entre las calles Céspedes y Máximo Gómez, símbolo de resistencia y continuidad espiritual tras la quema de Bayamo en 1869.

Durante cincuenta años, la plaza acogió los oficios religiosos mientras la iglesia mayor permanecía en reconstrucción, conectando así fe y comunidad en tiempos difíciles. Además, la barranca de La Luz cercana, histórico escenario de la Toma de Bayamo en 1868, recuerda las gestas mambisas que marcaron un antes y un después en la lucha independentista cubana.

En 1953, se inauguró allí el primer parque infantil de la ciudad, espacio de esparcimiento que marcó la modernización urbana de Bayamo. Sin embargo, fue en 1980 cuando surgió una transformación monumental: el arquitecto Walter Betancourt sustituyó la antigua Iglesia de Nuestra Señora de la Luz por la sala teatro José Joaquín Palma, consolidando el espacio como centro cultural esencial.

Junto a ella, una galería universal de artes plásticas, hoy sede del Consejo provincial de Artes Escénicas, y otras entidades culturales comparten la atmósfera creativa que impregna toda la zona.

Las calles colindantes, Lora, Céspedes y Máximo Gómez, conforman una extensión natural de la plaza, con un alto potencial para albergar eventos culturales y recreativos, invitando a repensar su uso como espacio público dinámico y multifuncional. Es aquí donde la historia urbana convive con la pulsión contemporánea, y donde cada piedra parece contar relatos de pasado y presente.

Hoy, vecinos de todas las edades y visitantes acceden desde la Plaza de La Luz hacia las vegas del río Bayamo, conocidas popularmente como “El Chapuzón”, área natural que ofrece un respiro refrescante en medio del calor y la historia.

Esta plaza es mucho más que un espacio urbano: es la combinación de patrimonio y naturaleza donde convergen el valor simbólico y social de la Plaza de La Luz , con su brillo cultural que invita a todos a ser parte activa de su legado, donde la historia y el arte son las luces que guían la creatividad y sus sueños.

La Demajagua