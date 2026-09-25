Clausura evento teórico del XLV Festival Provincial de la Radio en Granma (+ fotos )

El evento teórico de la edición XLV del Festival Provincial de la Radio en Granma cerró este jueves sus sesiones tras varias jornadas de intercambio entre realizadores.

“La propaganda radial, desafíos y retos actuales”, a cargo del Msc. Dr Jesús Rodríguez Román fue el tema de la última jornada.

Durante el espacio se resaltó que la propaganda se sustenta en la carga emocional y apela a los sentimientos.

Asimismo, se reflejó que ningún medio como la radio tiene el poder de transmitir identidades culturales, regionales o locales insertadas en el contexto nacional.

Rodríguez Román mostró ejemplos de los tipos de propaganda existentes.

Entre ellas la indirecta la cual refuerza la identidad nacional, la memoria histórica y es imprescindible dentro de la Radio Cubana.

La misma permite educar y formar valores, sin recurrir a recursos rígidos.

Asimismo, está la propaganda directa como la mención, promoción, mensaje corto y jingle.

El destacado director de programas radiales enfatizó que la esencia está en comprender a las audiencias en dedicar herramientas, pensamiento y creatividad para entender a los públicos y en generar contenidos que generan empatía con esas audiencias.

La trascendencia de la propaganda para la radio y los desafíos de la misma en la actualidad fueron algunos de los temas abordados.

El programa teórico acogió además las temáticas “La radio como medio para mantener viva la obra de Fidel”, “Campaña y Plan de medios por el 50 aniversario de la provincia de Granma y La IA correcto uso en nuestros programas de radio”.

Este constituyó un significativo espacio dentro de la XLV edición del Festival Provincial de la Radio, para el intercambio de experiencias entre sus realizadores.

El Festival clausurará este viernes durante una gala que premiará las mejores obras en concurso en las diferentes categorías.

Radio Bayamo