Comienzan en Cuba eventos sobre cardiomiopatías y enfermedades raras

El tema de las enfermedades cardiológicas que tienen un gran impacto en el mundo y en la población cubana será debatido desde hoy en dos eventos paralelos en este capital.

El teatro del Sexagenario Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular ubicado en esta capital será la sede del IV Simposio Cubano de Falla o Insuficiencia Cardiaca, y el I Simposio Cubano de Cardiomiopatías y Enfermedades Raras Cardiológicas.

Los dos eventos científicos servirán para mostrar los avances alcanzados hasta el momento en el campo de la cardiología en la isla caribeña, que incluye la detección y tratamiento de enfermedades raras cardiológicas.

La cita con dos días de duración será desarrollada bajo el lema: “Las enfermedades no comienzan en el hospital, solo quien las prevenga obtendrá el éxito”.

El cónclave científico -auspiciado por la Sociedad Cubana de Cardiología, el Centro Nacional de Genética Médica y el propio instituto- será un espacio para compartir conocimientos, presentar casos interesantes, y continuar apostando por la excelencia en la atención al paciente en este campo.

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