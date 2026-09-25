Destaca municipio camagüeyano como referente en prácticas agroecológica

Como un referente en la aplicación de prácticas agroecológicas, el municipio de Minas, en la provincia de Camagüey, se consolida a partir de iniciativas de productores y entidades del sector dirigidas a mejorar la fertilidad de los suelos y avanzar hacia una producción más sostenible.

Estas experiencias se sustentan en el aprovechamiento de los recursos disponibles en las propias unidades productivas, al tiempo que abarcan varias alternativas para reducir la dependencia de insumos externos, según refiere la página web de Radio Cadena Agramonte.

Añade la nota publicada en ese sitio digital que entre ellas destaca el empleo de la carbonilla y sus cenizas como recurso para la fertilización de los suelos.

Derivadas de procesos de combustión, estas pueden aportar minerales como potasio y fósforo, elementos esenciales para el desarrollo de las plantas.

Precisa el texto, además, que la aplicación de cenizas como fertilizante de fondo permite incorporar esos nutrientes antes o durante el establecimiento de los cultivos, lo que favorece su disponibilidad en el suelo, aunque debe realizarse de manera adecuada y en las cantidades recomendadas en correspondencia con las características de cada cultivo.

En ese quehacer sobresalen las cooperativas Sergio González y Primero de Mayo, así como el polo productivo San Antonio, donde especialistas y productores desarrollan diferentes alternativas orientadas a mejorar las condiciones de los suelos y elevar el rendimiento de las cosechas, añadió la citada página web.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.