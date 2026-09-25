Derrotó Cuba a Canadá en Final Six de Norceca de voleibol (f)

El equipo femenino de voleibol de Cuba derrotó en tres sets al de Canadá, en la continuación del torneo Final Six de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca), con sede en la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán de Zinacantepec, México, donde hoy enfrentará a República Dominicana.

Luego de superar 3-2 a Puerto Rico, caer 0-3 contra el campeón defensor Estados Unidos, y 2-3 ante México, las discípulas del brasileño Luizomar de Moura aventajaron este jueves a las canadienses con tanteadores de 25-19, 25-12 y 25-22, en una hora y 16 minutos de juego, en el que solo estuvieron peor en el servicio, superadas por las norteñas (2-0).

Las estadísticas colectivas oficiales del encuentro reflejan superioridad de las pupilas de Luizomar en el ataque (39-28) y el bloqueo (7-4), a lo se unió que entregaron 10 puntos menos por errores propios (19-29).

Pieza clave en la victoria fue el desempeño individual de Jessica Aguilera Carbajal, máxima anotadora del desafío con 11 tantos, y de Yalain Regla De La Peña Gonzalez (10), mientras que la mejor por Canadá fue Naomie Sinclair (nueve).

Con ese resultado, las cubanas prácticamente aseguraron un puesto en la semifinal, con balance de dos victorias y dos reveses.

Este jueves también ganaron sus desafíos, Puerto Rico, 3-0 (25-23, 25-20 y 25-15) a Dominicana, y Estados Unidos 3-1 (27-25, 25-19, 25-19, 25-23 y 28-26) a México.

Hasta el momento, las estadounidenses (4-0) lideran la tabla de posiciones, seguidas por las mexicanas (3-1), las cubanas (2-2), las puertorriqueñas (2-2), las quisqueyanas (1-3) y las canadienses (0-4), posiciones que deben mantenerse al cierre de la jornada de este viernes.

El programa de esta tarde-noche, además del Cuba-Dominicana, presenta los encuentros Estados Unidos-Puerto Rico y México-Canadá, en jornada de cierre de las preliminares por el sistema de todos contra todos.

Para el sábado 26 está prevista efectuarse la semifinal con los topes de primero contra cuarto y segundo contra tercero, y el 27 la discusión de las medallas de bronce y oro, en ese orden.

Las estadounidenses, titulares defensoras del certamen, ganaron recientemente, tambien en cancha mexicana, la Copa Panamericana con sede en León, Guanajuato.

Estas seis selecciones presentes ahora son las que ocuparon los primeros lugares en la cita continental; México obtuvo su lugar en el sorteo como país anfitrión, mientras que los otros cinco fueron invitados por sus posiciones en el ranking continental de Norceca al 1 de enero de 2026.

Cuba finalizó en el sexto peldaño de la Copa, con victorias ante Guatemala y Costa Rica y reveses frente a Estados Unidos, México, República Dominicana y Canadá.

El torneo otorgará puntos para los rankings de la Federación Internacional (FIVB) y Norceca y forma parte del proceso clasificatorio para la Copa Panamericana de 2027, aunque no es clasificatorio directo para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La recien finalizada Copa Panamericana sí estuvo incluida oficialmente en el camino hacia Lima 2027, por lo que el sexto lugar conseguido por Cuba formará parte de ese proceso de puntuación.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.