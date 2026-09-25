Garantizan en Cauto Cristo atención a estudiantes de varias universidades

El Centro Universitario Municipal de Cauto Cristo avanza en la implementación de adecuaciones con el objetivo de asegurar la continuidad de estudios e iniciantes en carreras de nivel superior.

La Máster en Ciencias Adys Jordán Pantoja, directora de la institución de altos estudios, confirmó la puesta en marcha de un programa destinado a cumplir ese propósito:

” En este nuevo contexto, los centros universitarios municipales a nivel de cada territorio han asumido todo este proceso desde la matrícula. Así lo hicimos desde la secretaría: matricular los estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad de Granma y de otras universidades.

Estamos apoyando a la Filial de Ciencias Médicas en el municipio con nuestro claustro de profesores, en muchas asignaturas del tronco común, como la Filosofía, la Seguridad y Defensa Nacional e igualmente las economías políticas y el idioma inglés que es esencial en las carreras universitarias, hasta llevarlos a un nivel A2.

Los estudiantes de primer año de las diferentes carreras universitarias tienen un examen de colocación de idioma inglés. Nuestro claustro cuenta en la plantilla con la potencialidad de una profesora especialista en esta materia”, declaró Jordán Pantoja.

La dirigente señaló algunos avances en este plan alternativo al déficit de combustible para la movilidad:

“Estamos trabajando por bloques. En un primer bloque las disciplinas comunes de las carreras y en un segundo bloque, donde los estudiantes interactúan con profesionales de ese perfil que seleccionaron.

Un espacio importante es el contacto del universitario con su profesor principal de su universidad y aquí hay una limitante, que es la conectividad. Nuestro municipio no dispone de ese acceso a las guías de estudio y de ejercicios”, comentó.

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No obstante, las iniciativas resultan un esfuerzo colectivo y necesario para atender a todos los universitarios locales.

” Primeramente hicimos un diagnóstico a nivel de cada estudiante, para conocer sus dispositivos disponibles para acceder a recursos educativos vía electrónica. Garantizamos que los estudiantes accedan a una carpeta con los contenidos y el profesor trabaja directamente en su preparación para que no se quede detrás”, concluyó Jordán Pantoja.

La búsqueda de soluciones como la modalidad de estudio a distancia, refuerza la participación institucional coordinada y amerita del apoyo colectivo.

Quienes obtuvieron una carrera de nivel superior podrán recibir sus contenidos y la preparación, en la medida de lo posible y con el esfuerzo de quienes apuestan a un resultado positivo, al concluir cada examen.

Radio Bayamo