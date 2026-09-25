Visitó Díaz-Canel emprendimiento alimentario en La Habana

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, recorrió este jueves “La Chocolatera”, emprendimiento ubicado en el municipio capitalino de La Lisa, dedicado a la elaboración artesanal de bombonería fina.

La instalación, fundada por Carlos Luis Menéndez Jorge hace siete años, cuenta con 38 trabajadores y se localiza en la calle 232, entre 37 y 51, en San Agustín, La Lisa, informó la Presidencia.

El mandatario dialogó con el emprendedor sobre identidad y calidad de los productos, acompañado por Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del PCC en La Habana, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital.

Durante el intercambio, Díaz-Canel se interesó por el proceso productivo y las perspectivas de desarrollo, en un contexto marcado por las 176 transformaciones económicas y sociales que impulsa el país, y destacó la importancia de aprovechar las oportunidades para fortalecer iniciativas de este tipo.

Menéndez Jorge declaró que la visita constituye un estímulo para continuar el trabajo y consolidar la bombonería artesanal cubana, y señaló que el interés mostrado por el jefe de Estado inspira a su colectivo y reafirma la voluntad de mantener la tradición en la región.

El emprendedor recordó que el proyecto enfrentó retos como la pandemia de COVID-19, sin detener la producción.

Explicó que uno de sus objetivos es “culturizar al cliente” y defender la identidad nacional a través de cada producto.

María Cristina Jorge Cabrera, madre del fundador y asesora técnica del emprendimiento, relató antecedentes de la chocolatería en Cuba y mencionó que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz mostró gran interés por el desarrollo de la bombonería fina artesanal.

Recordó que en 1963 el Che Guevara inauguró la fábrica de Baracoa, y que en 2005 se impulsó un programa nacional para extender la producción en todas las provincias.

La especialista subrayó que el chocolate constituye un producto de alto valor y orgullo para la Isla, y expresó satisfacción por la continuidad de su hijo en ese ámbito.

Añadió que actualmente trabajan en el cultivo de 14 variedades de cacao para garantizar nuevas líneas de producción.

El emprendimiento “La Chocolatera” se inserta en el esfuerzo nacional por diversificar la industria alimentaria y aprovechar las potencialidades del cacao cubano, con la meta de consolidar la bombonería artesanal como parte de la identidad cultural del país.

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