Intercambian realizadores de emisoras en la 45 edición del Festival Provincial de la Radio en Granma

Con el objetivo de debatir, enriquecer la creación radial y fortalecer el intercambio entre colegas del medio, la Ciudad Monumento Nacional acoge por estos días la edición 45 del Festival Provincial de la Radio en Granma. En esta ocasión, concursan obras en las diferentes categorías, entre estas temáticas especiales, espacios escenificados, musicales, variados, destinatarios específicos, informativos, géneros periodísticos, programas deportivos, propaganda e internet, entre otros.