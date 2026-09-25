Analizan transformaciones económicas y sociales en Empresa Avícola de Granma

El Consejo de Dirección de la Empresa Avícola de Granma analizó, en reunión extraordinaria realizada este 23 de septiembre, la implementación en la entidad de las transformaciones económicas y sociales (TES) aprobadas en junio del año en curso.

Asistieron a la sesión de trabajo Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Yanepsy Terry Gutiérrez, gobernadora.

Armando Almirall Miranda, director general y los directores de capital humano, comercialización y transporte, expusieron las acciones realizadas o en proceso de ejecución, para reanimar la empresa, cuyo nombre comercial es Emave.

Sobresale en tal sentido el quehacer en aras de reactivar la planta de incubación de Cautillo, en el municipio de Jiguaní, electrificándola mediante sistemas fotovoltaicos y vínculos con actores no estatales.

Yanetsy Terry resaltó la importancia de asumir los procesos en marcha en Emave, con la mayor responsabilidad posible.

Por su parte Yudelkis Ortiz remarcó lo significativo de que la dirección de dicha empresa tenga bien definida su hoja de ruta en la implementación de las TES, que debe llevar a cabo de manera gradual.

En ese proceso, resaltó, los protagonistas son los trabajadores, cuyos criterios deben ser escuchados y tenidos en cuenta.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República de Cuba, aseguró que las transformaciones en cuestión no representan un giro hacia el capitalismo, sino una actualización del modelo económico y social de la mayor de las Antillas.

Radio Bayamo