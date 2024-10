UNE pronostica afectación de 946 MW durante pico nocturno de este viernes

La central termoeléctrica Lidio Ramón (Felton). Foto: Juan Pablo Carreras Vidal/ ACN/ Archivo.

La disponibilidad del SEN a las 7 a.m. fue de 1 937 MW y la demanda, 2 000 MW, con 99 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación por déficit de 400 MW.

Presentan averías las unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 3 de la CTE Cienfuegos y la unidad 2 de la CTE Felton. En mantenimiento se encuentran la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 545 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 35 centrales de generación distribuida, para un total de 191 MW.

Para el pico se estima la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, con 75 MW (en proceso de arranque), la entrada de tres motores en la Patana de Melones, con 48 MW, y la entrada de cuatro motores en la CDE Mariel, con 64 MW.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación a partir de las 05:48 a.m., el mismo quedó restablecido a las 02:15 a.m. de este viernes y a las 05:41 a.m. se comenzó a afectar nuevamente el servicio por déficit de capacidad de generación.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el horario pico fue de 879 MW a las 7:20 p.m., coincidente con la hora pico. Se reportan 13 MW afectados en Guantánamo.

