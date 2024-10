Cuba vence a los Jiangsu Huge Horses en partido preparatorio previo al Premier 12

Una buena apertura del zurdo Yoennis Yera y tres empujadas per cápita de Rafael Viñales y Roberto Baldoquín dieron la primera victoria al equipo Cuba que se prepara en Corea del Sur para el torneo de béisbol Premier 12.

En su segunda salida al Sajik Stadium, de Ulsan, los cubanos vencieron 7-2 a Jiangsu Huge Horses, campeones de la Asociación China de Béisbol, dos días después de perder 1-13 ante el NC Dinos.

Yera no admitió carreras durante tres entradas en las que registró cinco ponches, le conectaron dos jits y regaló una base por bolas.

“Combiné todos los picheos que domino, buscando colocarlos con inteligencia para evitar los efectos de sus swings, que son rápidos, y lo importante fue contribuir al éxito del equipo”, dijo Yera.

El equipo Cuba tomó las riendas del partido desde el primer inning, cuando Viñales, quien abrió como defensor y luego pasó al jardín derecho, pegó el primero de tres jits.

“Enfrenté esta oportunidad con la misma decisión que siempre he tenido para jugar, y no hice nada del otro mundo, sino lo que me toca y el equipo sabe que puedo aportarle”, afirmó Viñales.

Par de jits batearon Jean Harvi Walters, Erisbel Arruebarruena y Baldoquín, quien impulsó dos carreras en la quinta entrada.

“Lo importante es que fue un buen partido para todos, demostración, ante una buena rutina de pitcheo, de que vamos adaptándonos al cambio horario”, dijo Baldoquín, quién también empujó la última en el séptimo inning.

Los chinos solo pudieron celebrar en esa entrada gracias al jonrón de dos carreras de Cao Jie ante Yankiel Mauri, segundo relevista utilizado por Cuba. Antes que él, salió al montículo Andy Vargas, y después Frank Herrera y Frank Abel Álvarez.

Yera se llevó la victoria y Ye Zijie cargó con la derrota.

Este sábado, como parte de la Liga de Otoño Ulsan-KBO 2024, Cuba se enfrentará a los LG Twins, campeones profesionales el año pasado. Darío Sarduy será el abridor.

Final

CHN 2 3 0

CUB 7 12 0

Ganó: Y. Yera

Perdió: Y. Zijie

¿Cómo batearon los cubanos?

Jean Harvi Walters (2B): 3-2 (1 doble).

Yoelquis Guibert (CF) 3-0 (2 BB).

Erisbel Arruebarruena (SS) 3-2, 1Imp.

Alfredo Despaigne (BD): 3-1.

Rafael Viñales (1B-RF): 4-3, 3 Imp.

Lázaro Armenteros (LF): 4-0.

Roberto Baldoquín (3B-1B): 4-2, 3 Imp.

Andrys Pérez (R): 3-1.

José Amaury Noroña (RF): 2-1.

Vicente Mateo (2B): 1-0

Christian Rodríguez (SS): 1-0.

Andy Cosme(R): 1-0.

Yadil Mujica (3B): 2-0.

(Con información de JIT)

