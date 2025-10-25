Autoridades de Granma evalúan medidas ante fenómeno meteorológico Melisa

La Presidenta Consejo de Defensa Provincial, Yudelkis Ortiz Barceló junto a Vicepresidenta Consejo de Defensa Provincial, Yanetsy Terry Gutiérrezy Dayami Silva Lara, Presidenta del Consejo de Defensa Municipal en Pilón evalúan las medidas adoptadas ante el inminente paso del fenómeno meteorológico Melisa. Pilón es un territorio con amplia experiencia en situaciones excepcionales debido a fenómenos […]

La Presidenta Consejo de Defensa Provincial, Yudelkis Ortiz Barceló junto a Vicepresidenta Consejo de Defensa Provincial, Yanetsy Terry Gutiérrez

y Dayami Silva Lara, Presidenta del Consejo de Defensa Municipal en Pilón evalúan las medidas adoptadas ante el inminente paso del fenómeno meteorológico Melisa. Pilón es un territorio con amplia experiencia en situaciones excepcionales debido a fenómenos atmosféricos.

La Presidenta Consejo de Defensa Provincial llamó a mantener la información por los canales necesarios a fin de informar a la población. De igual forma ordenó agilizar el trabajo en esta fase informativa en materia de protección de los recursos existentes.

La presidenta del consejo de defensa municipal explicó la atención brindada a las familias que serán evacuadas hacia casa de familiares. A la vez que destacó la prevención en zonas proclives a inundaciones como la comunidad La Calabaza y la zona de La Marina.

La venta de alimentos en la comunidad de Sevilla y la cabecera provincial se ha realizado durante la mañana de hoy, destacó la líder partidista en el municipio, mientras que se prevé llevar alimentos a las zonas intrincadas en las próximas horas.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma