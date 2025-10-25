Tecnología de China mayoritaria en mercado de El Salvador

El Salvador adquiere hoy el 63 por ciento de los equipos de tecnología y comunicación del mercado de China, indicó un informe del Banco Central de la Reserva (BCR).

Las estadísticas muestran que de enero a septiembre, las adquisiciones de productos de tecnología de información y comunicación (TIC) totalizaron 686.79 millones de dólares, un alza de 70.37 millones (11.4 por ciento) en comparación con los 616.42 millones empleados en el mismo período de 2024.

Un lugar destacado entre lo comprado lo ocupan equipos de tecnología, como computadoras o teléfonos, equipo electrónico de consumo, componentes electrónicos y misceláneos, señaló el BCR.

Mientras Vietnam es el segundo proveedor del mercado local con ventas de equipos TIC ascendentes a 103.35 millones de dólares hasta septiembre, seguida de México con 70.24 millones, y posterior se ubican Estados Unidos con 26.90 millones y Taiwán con 7.42 millones de dólares.

En la actualidad China y El Salvador avanzan en la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que debe incrementar el intercambio bilateral.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959