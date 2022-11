Cuba perdió el invicto este jueves al caer una carrera por cero ante México, en el estadio Gloria Borrego Parque Constitución, durante el inicio de la segunda vuelta del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub 10, que se desarrolla en Culiacán, Sinaloa.

Foto: Formación Especial Béisbol.

Los aztecas marcaron la única anotación del desafío en la parte alta de la sexta y última entrada por tubey de Santiago Cruz Plazasola, que remolcó desde segunda a Saúl Melgoza Villavicencio.

La victoria fue a la cuenta del relevista Rodrigo López Orozco (1.2 INN, 3H, 2SO), perdió el también apagafuegos Humberto Ronaldo Alfonso Nelson (3.1 INN, 1C, 3H, 1SO) y salvó el zurdo José Pablo Camargo del Val (1.0 INN, 2H, 1SO).

México ligó cinco imparables y al campo cometió un error; en tanto los cubanos conectaron ocho indiscutibles, pero se tomaron 11 ponches y solo negociaron un boleto. A la defensa pifiaron en una oportunidad.

Sobresalió a la ofensiva por los ganadores Santiago Cruz Plazasola (3-2, 1 2B, 1CI) y Nicolás Silva Correa (3-2), por los antillanos se destacó Emzo Cabrera Izquierdo, quien tuvo noche perfecta (3-3).

La carrera de la victoria para los locales sobrevino en el sexto rollo por cohete de Melgoza Villavicencio, sacrificio en toque de bola de Salvador Cruz Plazasola –frente a Humberto Ronaldo- y biangular impulsor de Santiago Cruz Plazasola, este versus el recién ingresado relevista Gabriel Eduardo Mustelier Tito.

Cuba amenazó en la parte baja de ese episodio, pero un mal corrido de bases acabó con las intenciones de darle vuelta al marcador.

En esa entrada tuvieron corredores por segunda y primera, sin out, pero Yuceidel Torres Díaz falló en elevado a segunda. Luego, con un out y conexión de hit, el corredor más adelantado fue puesto out tratando de regresar a tercera (se llenaban las bases) y finalmente con los ángulos congestionados Aniel Oscar Ramírez Galbam se ponchó.

De esta forma, los mexicanos (5-1) relegaron a Cuba (4-1) al segundo lugar del torneo y tomaron desquite de la derrota sufrida ante estos en la primera vuelta, cuando cayeron 2-4 en extrainning. (Tomado de Radio Bayamo)