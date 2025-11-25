Consolidan Cuba y Rusia vínculos bilaterales

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sostuvo este lunes un encuentro en el Palacio de la Revolución con Alexander Beglov, gobernador de la ciudad rusa de San Petersburgo, donde ratificaron la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales, precisaron fuentes de la Presidencia.

Durante el diálogo, Díaz-Canel destacó que se avanzó en los acuerdos trazados en su visita a Rusia en mayo pasado, en ocasión del aniversario 80 de la Victoria en la Gran Guerra Patria y los 65 años de vínculos diplomáticos entre ambos países.

Beglov transmitió un saludo del presidente Vladímir Putin y subrayó que la amistad entre ambos mandatarios constituye un ejemplo de cooperación. En la reunión participaron Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

El jefe de Estado agradeció la visita de Beglov a Santiago de Cuba, recientemente afectada por el huracán Melissa, y reconoció la donación de ambulancias a esa provincia, así como a Matanzas y La Habana, como parte de la cooperación con San Petersburgo.

Díaz-Canel señaló que este intercambio puede abrir una nueva dimensión en las relaciones entre provincias cubanas y regiones rusas, lo cual contribuiría a profundizar los lazos bilaterales.

Entre los resultados inmediatos mencionó la participación de estudiantes cubanos en el Campamento de Verano y el Festival Velas Escarlatas en San Petersburgo, así como el inicio de un programa de becas politécnicas en esa ciudad.

En el contexto de la Feria Internacional de La Habana, Beglov dialogó con Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, quien agradeció su presencia en Expocuba y resaltó la importancia de la cooperación económica y comercial entre ambas naciones.

El gobernador ruso recordó la visita de Marrero a San Petersburgo en junio de 2023 y reiteró el interés de su ciudad en ampliar los vínculos con Cuba en sectores de interés común.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar desarrollando las relaciones económicas y comerciales, además de mantener el alto nivel del diálogo político.

Muy contento de reencontrar al amigo Alexander Beglov, gobernador de San Petersburgo.



Revisamos proyectos de cooperación existentes y las potencialidades para fortalecerla en varios sectores como la salud, la biotecnología, el turismo y los intercambios científico y cultural.

