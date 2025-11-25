Recorre Pardo Guerra municipios granmenses afectados tras el paso del huracán Melissa

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra, recorrió los municipios Río cauto, Yara y Buey Arriba en la provincia de Granma para constatar los daños y las labores de recuperación. En esos territorios que fueron severamente afectados por el huracán Melissa, el dirigente reconoció el trabajo realizado por las autoridades y exhortó a prepararse mejor para futuros eventos meteorológicos.