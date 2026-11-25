El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el martes el levantamiento inmediato del bloqueo estadounidense de combustible sobre Cuba, advirtiendo que la medida pone en riesgo la vida de los niños.

“La intensificación de las restricciones de combustible y las sanciones está causando un daño directo al pueblo cubano, especialmente a los más vulnerables”, dijo Tedros durante una visita reciente a Cuba que incluyó recorridos por varias instalaciones sanitarias en La Habana.

“Está poniendo en peligro sus vidas, incluida la de los niños”, subrayó.

Durante su visita de tres días, el funcionario señaló que su organización aportaría 2 millones de dólares para ayudar a fortalecer el programa nacional de inmunización de Cuba y proporcionar equipo médico esencial a los centros de salud.

Al igual que la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas también han advertido en repetidas ocasiones sobre una crisis humanitaria creciente en la isla, calificando el bloqueo estadounidense de combustible como una violación del derecho internacional y de los derechos humanos de todos los cubanos.

El gobierno cubano afirma que las sanciones de Estados Unidos han provocado apagones diarios de 20 horas o más, escasez crítica de medicamentos y suministros quirúrgicos, y un deterioro en los indicadores de salud, como las tasas de mortalidad infantil.

Washington sostiene que el bloqueo energético busca impulsar un cambio político en la isla y señala que las exportaciones de alimentos y medicinas están sujetas a exenciones legales.

Las tensiones entre ambos países se han disparado desde que la administración del presidente estadounidense Donald Trump intensificó la presión sobre Cuba desde enero, imponiendo un bloqueo de combustible a la isla y sanciones contra un amplio grupo de funcionarios y entidades estatales cubanas.

(Con información de Reuters)

Cubadebate