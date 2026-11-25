Todo negocio que termina conformando una empresa de pequeño o mediano formato, nace de la visión de hacer crecer y proteger un sueño. En el camino para obtener resultados, sumar beneficios y volverse rentable, ese proyecto tendrá que realizar inversiones diversas, sobreponerse a las dificultades del entorno en el que se desenvuelve; así como aprender a gestionar un grupo de riesgos, a los que se verá expuesto como parte de su propia existencia y operatoria.

Lo más preocupante es que enfrentará esos riesgos, que son muy parecidos a los que manejan las grandes empresas, con menos medios de soporte, información de apoyo y hasta recursos de prevención. Si algo caracteriza a las llamadas mipymes es que, al tener una dimensión financiera y organizativa más pequeña, se reduce su margen de maniobra y recuperación ante situaciones imprevistas, daños que repercutan sobre su patrimonio, o pérdidas significativas que incidan incluso en el desarrollo de su actividad y en sus ingresos.

Una de las prácticas más extendidas en este sector pasa por recurrir a ahorros mínimos, o a la variante de crear una especie de “colchón para contingencias”, para resguardarse frente a eventualidades que van identificando como de posible ocurrencia; lo que configura el denominado auto-seguro. Sin embargo, lo cierto es que en un momento de crisis de mayor alcance, la incidencia de factores externos que generalmente no pueden preverse o controlarse, o el hecho de tener que asumir afectaciones provocadas a terceros, por responsabilidades que les atañen; pueden llegar a convertirse en elementos desestabilizadores, que a mediano o largo plazo terminen atentando contra la continuidad del negocio.

La contratación de seguros, que tiende a ser apreciada como un gasto más por la mayoría de estos proyectos, realmente debería incorporarse como una inversión esencial y les aportaría una herramienta más que probada de transferencia de riesgos. Se garantiza por esa vía no solo una protección para los principales activos empresariales; sino además el contar con un mecanismo de respaldo financiero, que tributará a la recuperación más rápida cuando se enfrentan situaciones críticas, permitiendo mantener la estabilidad en las operaciones.

La oferta que ESICUBA pone a su disposición

Tras una experiencia de más de 60 años, en los que ha garantizado coberturas de seguro para todo el sector de las entidades estatales, las sociedades mercantiles, así como las compañías mixtas y extranjeras operando en el país; la empresa Seguros Internacionales de Cuba, S.A. (ESICUBA) consiguió conformar una carpeta de productos, que se sustentan en los clausulados y el saber hacer internacional; además de estar muy bien adecuados a la realidad cubana.

Esta oferta de seguros fue perfilada con el paso del tiempo, para poder responder a los requerimientos de una cartera de clientes que se desarrollan en muy diferentes áreas de actividad. Se pone hoy a disposición de los nuevos actores económicos que convergen en el actual contexto-país; con especial énfasis en el segmento de las mipymes, donde han constatado que existe interés por proteger su patrimonio, recursos, inversiones y responsabilidades. Con lo que, entre las posibilidades de coberturas de seguro que les invitan a valorar para sus negocios, resaltan:

Seguro de Transportación de Mercancías (Seguro de Carga), destinado a cubrir riesgos de averías y faltantes, entre otros imprevistos asociados a la importación, exportación y movimiento por el país de bienes y materias primas de todo tipo.

destinado a cubrir riesgos de averías y faltantes, entre otros imprevistos asociados a la importación, exportación y movimiento por el país de bienes y materias primas de todo tipo. Seguro de Incendio y Líneas Aliadas , que brinda protección al patrimonio del cliente ante las pérdidas que pueda sufrir como consecuencia de: incendios, explosiones, rayos, tormentas locales, tormentas tropicales, huracanes, tornados, terremotos, inundaciones, o robos; entre otros percances.

, que brinda protección al patrimonio del cliente ante las pérdidas que pueda sufrir como consecuencia de: incendios, explosiones, rayos, tormentas locales, tormentas tropicales, huracanes, tornados, terremotos, inundaciones, o robos; entre otros percances. Seguro de Responsabilidad Civil, que ampara ante los daños materiales y personales, así como perjuicios causados a terceros, en el ejercicio de la actividad que desarrolla el cliente.

En el propósito de ganar la atención de ese potencial segmento de clientes, ESICUBA sabe que se requerirá de acciones de acercamiento progresivo; porque sus especialistas son conscientes de que, en todo el sector de las Formas de Gestión No Estatales, existen muchísimas dudas, lagunas de desconocimiento y hasta reservas sobre los beneficios que podría aportarles la contratación de alguno de estos productos.

Sin embargo, se manifiestan muy dispuestos a abrir los caminos para el intercambio, el aprendizaje mutuo y la negociación; buscando que estos productos puedan llegar a ajustarse, en lo más posible, a las características de un sector que sin lugar a dudas los necesita.

Para más información sobre esta oferta, contacte por esicuba.clientes@esicuba.cu

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