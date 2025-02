Colaboración de Cuba en salud, esperanza para muchos en el mundo (+Foto y Video)

Fotos: Deisy Francis Mexidor, Prensa Latina

En este tiempo de agresividad contra Cuba debemos destacar la labor de ese país en cuanto a la salud y la colaboración internacional, expresó Addrey, también egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) durante una entrevista concedida a Prensa Latina.

“Yo creo que el ejemplo de la ELAM que después de 25 años continúa produciendo médicos para el mundo es una prueba clara de que Cuba ha exportado al mundo salud, amor y amistad mientras que Estados Unidos sigue exportando violencia”, afirmó.

Desafortunadamente estamos viviendo en un país que tiene una estructura rota de salud, donde la gente de bajos recursos económicos no cuenta, que no se centra en el ser humano, explicó la doctora Addrey.

Nuestra tarea como egresados de la ELAM como Cuba nos ha formado es regresar y enfocarnos aquí siendo ejemplo de que otro mundo es posible, añadió.

Reconoció la formación recibida en la isla “como médicos de ciencia y conciencia” y subrayó que “en Cuba se forma un tipo de médico que es humanista y solidario”.

Samira, quien atiende el programa de la ELAM en IFCO (Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria) destacó las décadas de experiencia del grupo en el movimiento de solidaridad con Cuba “y queremos aprovechar esa historia”, enfatizó.

En 1967, Lucius Walker fundó IFCO y en 1988 concibió el proyecto Pastores por la Paz que organizó las caravanas de ayuda humanitaria como una manera de apoyar a las víctimas de la política exterior de Estados Unidos en la región.

Walker impulsó 21 Caravanas de Amistad desde 1992 hasta su muerte en septiembre de 2010, para llevar a Cuba asistencia humanitaria y medicinas en camiones escolares amarillos, sin pedir autorización ni licencia a las autoridades.

En el diálogo Samira habló de la defensa del legado del reverendo Lucius y de la confianza en sus comunidades con la formación que reciben en la nación caribeña.

Para Addrey “el sueño de Fidel Castro sigue viviendo, hemos visto 25 años y vamos a ver 25 años más de una ELAM próspera”.

Personalmente para mí, como egresada de la ELAM de 2020, Cuba ha reforzado mucho de los valores con los que yo crecí, confesó Addrey, nacida en Ghana.

Cuba me abrazó y me trató como una hija durante los años que estuve allá; además de las habilidades médicas que aprendimos en la escuela de medicina hay un nivel de familia, de sentido de ser humano que yo no lo he experimentado en otro lugar, confesó.

“En Cuba todo el mundo solidariza contigo en lo que sea y trata de apoyarte en las dificultades”, acotó la doctora.

Comentó que Cuba forma parte de su corazón “y yo creo que es importante para mí pasar eso a mi hija. Ella sabe que existe un país lejos de Ghana donde yo nací, que nos hemos formado ahí y que tiene un pueblo inmensamente bello”.

Yo creo -concluyó Addrey- que el mundo debe reconocer a Cuba más allá de las cosas que son populares, hay que estar ahí, hay que sentir el pueblo, vivir con él y sentir su humanidad.

