Clavadistas cubanos debutan hoy en Copa del Mundo

Los cubanos Anisley García y Frank Abel Rosales estarán enrolados desde hoy en la Copa del Mundo de Clavados 2026, cuya primera fase transcurrirá hasta el próximo domingo en Montreal, Canadá.

Anisley, o La Tuti como le conocen en el ámbito competitivo, será la encargada de iniciar las acciones con su programa en el trampolín desde tres metros.

Aunque esa no es su especialidad principal, pues ella está más dedicada a la plataforma, desde hace varias temporada ha conseguido buenos resultados e incluso en 2025 logró colarse entre las 12 mejores que disputaron las medallas de la Súper Final en Pekín.

Para incluirse en esa definición se sumaron los resultados de las dos etapas previas de la Copa, algo volverá a ocurrir este año. A la etapa canadiense le seguirá un momento en la ciudad mexicana de Guadalajara, del 5 al 8 de marzo, y sacarán pasajes para la prueba final los 12 con mejores resultados en cada sexo en las pruebas individuales de trampolín y plataforma.

Ese momento de cierre quedó pactado del primero al 3 de mayo en el emblemático Cubo de Agua de la ciudad de Pekín, construido para los Juegos Olímpicos de 2008.

Ahora en Canadá Anisley también concursará desde la plataforma, que es su evento principal, en tanto Frank Abel solo estará en el trampolín desde tres metros cuyo evento eliminatorio será este viernes.

Ambos cubanos se entrenan desde hace varios meses en Canadá, auspiciados por una beca de la World Aquatics y su preparación tiene la mirada puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

