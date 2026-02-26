Invierten cerca de cuatro millones de pesos en proyectos locales 

Cerca de cuatro millones 500 mil pesos empleó en 2025 el Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL) en proyectos encaminados a asesorar, estudiar, investigar, promover y propiciarlos en sus respectivos sitios del país.

La cifra es representativa de nuestro presupuesto el año pasado, a fin de Incrementar el impacto de los resultados de la ciencia, la tecnología, la innovación y la gestión ambiental, comentó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias la doctora Ada Guzón Camporredondo, directora de la institución.

Enfatizó en el rol de las estrategias sobre la administración de proyectos de transformación, en particular en la transferencia de tecnologías y forma, capacitación y entrenamiento a los actores o representantes del gobierno y organizaciones, y comunidades en principios, procedimientos y de estructuras y proyectos para la acción participativa auto gestionaria.

Desde el punto de vista internacional, destacó las publicaciones de sus expertos, acuerdos y actividades con instituciones clave , entre ellos talleres con el apoyo de las fundaciones Hanns Seidel (Alemania) y la Internacional para el Desarrollo Local, el Instituto PRAXIS, de la Universidad Tecnológica Nacional (ambos de Argentina), la Unión Iberoamericana de Municipalistas y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (los dos de España), y en el plano nacional la Universidad de La Habana, al igual que otros colectivos y provincias.

En sus consideraciones finales, Guzón Camporredondo estimó que es necesario realizar ajustes en el funcionamiento interno para incrementar sus capacidades y el impacto de su actuación.

Aún persisten desequilibrios en las cargas de trabajo en el área científica, pero las evaluaciones han sido más rigurosas en cuanto a las tareas de cada investigador o especialista, dijo.

Informó que para este año prevén aumentar el rigor e impacto de los resultados científicos de los proyectos de investigación, de acuerdo con las prioridades identificadas, mantener las evaluaciones y certificaciones en los tiempos programados y el equilibrio en las cargas de trabajo.

Además, ampliar la capacidad de generación de energía desde fuentes renovables, potenciar el uso de los recursos informáticos, la gestión para el otorgamiento del Reconocimiento al Desarrollo Local establecido por resolución ministerial e incrementar las acciones de comunicación social, con prioridad en el trabajo del sitio web, las redes sociales y otras plataformas informáticas.

CEDEL es uno de los colectivos de la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

