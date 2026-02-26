Anuncian en Santa Sede próximos viajes apostólicos del papa León XIV

El papa León XIV realizará próximamente tres viajes apostólicos, incluidos uno al Principado de Mónaco, otro a España, así como un largo periplo de diez días por cuatro naciones africanas, señala hoy un comunicado.

La visita del sumo pontífice a Mónaco tendrá lugar el próximo 28 de marzo, en tanto su gira africana, que comprenderá a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, se extenderá desde el 13 hasta el 23 de abril de este año, precisó Matteo Bruni, director de la oficina de prensa del Vaticano.

El Santo Padre recorrerá las ciudades argelinas de Argel y Annaba del 13 al 15 de abril; las localidades camerunesas de Yaundé, Bamenda y Duala del 15 al 18, así como las angolanas de Luanda, Muxima y Saurimo, del 18 al 21, para posteriormente trasladarse a las ecuatoguineanas de Malabo, Mongomo y Bata, del 21 al 23 de abril.

Por último, la visita de seis días a España se extenderá del 6 al 12 de junio, con estancias en las ciudades de Madrid y Barcelona, así como en las Islas Canarias, apuntó el portavoz, quien señaló que los programas de cada uno de estos viajes se anunciarán posteriormente de manera oportuna.

Estos viajes apostólicos del líder de la Iglesia católica tienen lugar tras los efectuados a Türkiye y Líbano a finales de 2025, los primeros realizados durante su pontificado.

El pasado 20 de febrero la Prefectura de la Casa Pontificia anunció que el papa León XIV también desarrollará, del 8 de mayo al 22 de agosto de este año, un amplio programa de visitas pastorales por diversas regiones italianas.

Se incluye la presencia del Obispo de Roma a la sureña región de Campania, donde en horas de la mañana recorrerá Pompeya y, durante la tarde, se trasladará a la ciudad de Nápoles.

El 23 de mayo, el líder de la Iglesia católica viajará a las denominadas Tierras de Fuego, zona que se extiende por la región de Campania, e incluye principalmente al área entre las provincias de Caserta y Nápoles, y visitará allí la ciudad de Acerra, donde sostendrá un encuentro con los fieles.

En la tarde del sábado 20 de junio, León XIV desarrollará diversas actividades en la ciudad de Pavía, ubicada en la norteña región de Lombardía, mientras que en la mañana del 4 de julio visitará a la isla de Lampedusa, la más meridional de Italia, ubicada en la región de Sicilia.

El jueves 6 de agosto en la mañana el pontífice viajará a la ciudad de Asís, en la central región de Umbría y, allí realizará un intercambio con los jóvenes reunidos con motivo del 800 aniversario del Tránsito de San Francisco, a la vez que realizará una Santa Misa, precisa el parte.

Finalmente, el sábado 22 de agosto, León XIV acudirá al XLVII Encuentro para la Amistad entre los Pueblos, que tendrá lugar en la ciudad de Rímini, en la norteña región de Emilia-Romaña, y allí presidirá la Santa Misa con los fieles de la Diócesis, agregó esa fuente.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959