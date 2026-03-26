Feudo de Trump en Florida cambia de color

Los demócratas de Florida sorprendieron con victorias en un puñado de elecciones especiales para la Legislatura estatal, una de ellas la zona de votación del presidente estadounidense, Donald Trump, donde se encuentra su complejo de Mar-a-Lago.

Justo centraron sus esfuerzos la víspera en ganar el Distrito 87 de la Cámara de Representantes estatal, donde está el feudo de Trump y lo lograron. Emily Gregory, propietaria de una pequeña empresa de salud, derrotó al republicano Jon Maples, un asesor financiero respaldado por el actual mandatario.

Gregory y Maples contendieron por el escaño vacante en ese distrito en la Cámara Baja, el cual abarca parte del condado de Palm Beach y el complejo turístico del ocupante del Despacho Oval.

La demócrata aventajaba con más del 51 por ciento de los votos al republicano, que contaba con poco menos del 49 por ciento anoche con cerca del 95 por ciento de las papeletas escrutadas.

Ambos candidatos se enfrentaron en esta contienda después de que el gobernador de Florida, el republicano proTrump, Ron DeSantis, designara en agosto del pasado año a Mike Caruso, del propio partido, para desempeñar el cargo de secretario del condado y contralor. Para las elecciones de este martes, Trump emitió su voto por correo.

«El distrito de la Cámara de Representantes estatal que alberga Mar-a-Lago acaba de cambiar de ‘rojo’ a ‘azul’, lo cual debería preocupar a los republicanos respecto a sus posibilidades este próximo noviembre», declaró el Comité de Campaña Legislativa Demócrata (DLCC, por sus siglas en inglés).

. «Un distrito con una ventaja de +11 para Trump —situado, además, en su propio feudo— no debería ser un territorio en disputa para los demócratas; sin embargo, la jornada de esta noche demuestra que los republicanos son vulnerables en todas partes», expresó la presidenta del DLCC, Heather Williams, al celebrar en redes sociales la victoria de Gregory.

También los azules (demócratas) de Florida se agenciaron la contienda para ocupar una butaca en el Senado estatal con sede en Tampa, sumándose así al creciente número de resultados que opacan a los republicanos en el llamado Estado del Sol.

Brian Nathan, veterano de la Marina y líder sindical, se impuso a la representante Josie Tomkow en la pelea por el Distrito 14 de la Cámara Alta de Florida, el cual abarca parte del condado de Hillsborough. El vicegobernador Jay Collins —ahora candidato a la gobernación—, ocupaba este escaño antes de ser designado por DeSantis como su segundo al mando.

Collins derrotó en 2022 a la demócrata Janet Cruz por un margen de nueve puntos porcentuales, mientras que, en 2024, el condado en su totalidad se inclinó por Trump por una diferencia de tres puntos.

En los últimos meses hay otras victorias que cuentan para los demócratas de Florida. En diciembre, Eileen Higgins venció al republicano Emilio González y se convirtió en la primera alcaldesa azul de Miami en décadas.

La ola roja (republicana) no llegó a las legislaturas estatales, advirtió Heather en otras declaraciones. En los dos ciclos electorales recientes, los demócratas estatales han seguido ganando elecciones incluso en entornos difíciles para el partido a nivel nacional, afirmó.

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