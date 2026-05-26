Canciller cubano Bruno Rodríguez asistirá a sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York

La reunión estará presidida por Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China y miembro de la Oficina Política del Comité Central del Partido Comunista de China.
Durante su estancia en Nueva York, el canciller cubano también sostendrá reuniones diplomáticas con altos funcionarios y representantes de otros países.
En un momento de crecientes amenazas, sanciones y presiones contra los pueblos soberanos, Cuba llevará nuevamente su voz al escenario multilateral para defender el derecho internacional, la paz y la soberanía de las naciones.
(Con información de Cubaminrex)