Iris, rehabilitadora por amor

Con una sonrisa oportuna y la rectitud de quien es justo en el orden laboral, Irisel Milanés Tamayo asume actualmente como la Jefa de servicio en la Sala de Rehabilitación, del municipio granmense de Cauto Cristo.

Pero sus méritos profesionales están allí donde son más útiles: en atención a los pacientes. Prácticamente, no concluye una sesión de masajes y ya quiere saber sobre el cuestionario del periodista, a propósito del funcionamiento integral de su institución de salud.

-¿Qué experiencia ha marcado la vida profesional de Iris, como le dicen cariñosamente?

-Los rehabilitadores, a lo largo de nuestra carrera tenemos experiencias maravillosas. Y una de las cosas que más nos marcan es el resultado con los niños. Eso es algo tan bonito que a una le da la sensación o el bienestar de haber logrado algo especial en esos pequeños que van creciendo y se van desarrollando. Llegan aquí sin poder hablar ni caminar tal final salen caminando, y disfrutas mucho la alegría de ellos y de sus padres.

-¿Colaboró en Venezuela?

-Estuve cumpliendo misión en la hermana República Bolivariana de Venezuela y fue una gran oportunidad para el crecimiento profesional y personal. Al regresar, me incorporé y ya teníamos todos los servicios aquí. Porque hubo una etapa precedente donde atendíamos donde nos fuera posible. No había condiciones en el centro del poblado principal y nos fuimos hacia Los Pimianos. Allí estuvimos un tiempo, pero aquí es una bendición el trabajo, con cada consulta funcionando.

-¿Cómo ha organizado el trabajo de la institución?

-Somos 38 trabajadores y de ellos siete cumplen misión internacionalista y el resto están distribuidos en las comunidades en las seis salas de televisión de las zonas rurales.

Estamos prestando todos los servicios básicos. Los equipos de electroterapia están funcionando perfectamente bien. Aunque la falta de fluido eléctrico nos marcan, estamos en condición de continuar prestando todos los servicios.

-¿Cuál es el mayor reto de un rehabilitador en Cauto Cristo?

-El reto es seguir fortaleciendo la atención en esas zonas de difícil acceso donde los comunitarios acogen con satisfacción nuestra labor. Así no tienen que trasladarse hacia acá, para ser atendidos.

“Aquí tenemos pacientes con buenas opiniones, que nos aprecian por la calidad del servicio que les ofrecemos. Es cierto que es un desafío, pero somos parte de ese equipo que les devuelve la reincorporación a la vida en sociedad”.

-¿Pero usted posee trabajadores de avanzada que le apoyan?

-Cuento con un Jefe técnico que es el que se encarga de organizar el trabajo dentro de la sala. Yo como Jefa de servicios controlo más bien todo lo relacionado con el funcionamiento.

-¿Le gusta más dirigir o atender a los pacientes?

-Dirijo porque me confiaron esta tarea y me relaciono bien con mis compañeros. Pero nunca dejo de atender pacientes, facilitar procesos. Lo hago porque amo la rehabilitación.

La Demajagua