Refuerzan en Bayamo acciones para el cuidado del entorno y la higiene comunal

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido, chequeó este jueves las acciones que se acometen en el municipio de Bayamo para fortalecer las tareas de higienización y contribuir al ordenamiento del entorno urbano y comunitario.

El recorrido permitió constatar el avance de labores que responden a una necesidad objetiva del territorio, donde el saneamiento ambiental se mantiene como una prioridad para enfrentar acumulaciones de desechos, reducir focos de insalubridad y propiciar mejores condiciones de vida para la población.

En ese sentido, insistió en que estas acciones no pueden depender solo de las estructuras institucionales, sino también del compromiso de los factores comunitarios y de la participación consciente de los vecinos.

Durante la visita de trabajo hizo un llamado a elevar el protagonismo de la comunidad en el cuidado del entorno y en el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, al considerar que la sostenibilidad de este empeño requiere de disciplina, constancia y sentido de pertenencia.

Por su parte Michel Carlos Santisteban, primer secretario del Partido en Bayamo, destacó en su red social Facebook que más allá de la recogida de basura y la limpieza puntual de espacios públicos, la tarea demanda una cultura del cuidado que implique a todos los actores sociales.

Añadió que resulta esencial valorar el esfuerzo de quienes se sacrifican en esta ardua labor, y corresponder a ese empeño con una actitud responsable hacia el entorno.

“Gracias a quienes dedicaron una fuerte jornada de trabajo en el saneamiento del entorno de los elevados”, expresó el dirigente político.

En la presente semana, comunitarios del consejo popular El Valle, también se sumaron a la eliminación de basura en calle 10 esquina 21 de esa demarcación, con el concurso de la dirección de Comunales, y la colaboración de Educación y el Inder, como parte de un esfuerzo que refuerza la limpieza y la participación popular, en la solución de los problemas del barrio.

La Demajagua