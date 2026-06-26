Camboya y Cuba inician cooperación sin precedente en educación

La cooperación en el ámbito educacional entre Camboya y Cuba goza hoy de mayor solidez, luego de ponerse en marcha en esta capital un proyecto sin precedentes entre centros de altos estudios de ambas naciones.

Para tales efectos fue suscrito un Memorando de Entendimiento entre la Real Academia del Reino de Camboya con la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte y Loynaz, y la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana, Enrique José Varona.

En la ceremonia, efectuada en el Aula Magna de la institución camboyana, el rector Sok Touch subrayó la satisfacción que producía dar inicio a un proyecto de cooperación sin precedentes entre Cuba y Camboya.

El prestigioso académico se refirió además a las múltiples ventajas que traerá esta nueva alianza para el avance de diversos sectores sociales y económicos de la nación asiática.

La embajadora de Cuba en el Reino, Milena Zaldívar, valoró el acto como un nuevo hito en las relaciones bilaterales, el cual refuerza la voluntad de profundizar sus históricos y especiales nexos.

El propósito de las universidades cubanas al estrechar la colaboración con la Real Academia de Camboya es enarbolar juntos las banderas del progreso científico en aquellas áreas que tengan un impacto positivo en el crecimiento de ambos países, remarcó.

Los documentos oficiales fueron rubricados por el propio rector de la institución camboyana, Sok Touch, y la embajadora cubana, en representación de los rectores de la Universidad de Camagüey y la de Ciencias Pedagógicas de La Habana.

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