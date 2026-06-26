Reporte especial por el día mundial contra las drogas.

Cada 26 de junio se celebra el día mundial contra las drogas. La jornada pretende visibilizar las causas que conlleva el consumo de sustancias psicoactivas así como su impacto en la salud, especialmente de jóvenes y adolescentes. Ante tal flagelo el estado cubano mantiene una política de tolerancia cero y garantías jurídicas para la protección de menores de edad. En el contexto actual de la Isla el trabajo conjunto entre, autoridades, familias y la comunidad deviene es vía efectiva para prevenir delitos relacionados con las drogas y contribuir a un entorno libre de adicciones.