Irán pide a EEUU evitar mensajes contradictorios sobre acuerdo

Irán exhortó hoy a Estados Unidos a evitar declaraciones contradictorias sobre el memorando de entendimiento suscrito entre ambas naciones, al considerar que tales posiciones profundizan la desconfianza de Teherán hacia Washington.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní y jefe del equipo negociador, Esmail Baghaei, afirmó en la red social X que las interpretaciones divergentes de funcionarios estadounidenses no contribuyen a disipar las dudas existentes.

Según Baghaei, esos pronunciamientos reavivan el recuerdo de experiencias anteriores en las que Washington incumplió compromisos asumidos con Irán.

“El Gobierno estadounidense debe tener presente la necesidad de evitar declaraciones e interpretaciones que contradigan el memorando de entendimiento”, señaló el portavoz iraní.

Baghaei sostuvo que Teherán participó en las negociaciones de buena fe, aunque cuestionó la disposición de la administración estadounidense a mantener una conducta similar en sus relaciones con el pueblo iraní.

Las declaraciones ocurrieron después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, instara a Irán a cumplir los compromisos derivados de las conversaciones entre ambas partes.

Durante una visita a Kuwait, Rubio advirtió que el presidente Donald Trump cuenta con varias alternativas, entre ellas la imposición de sanciones, en caso de que Teherán incumpla las obligaciones acordadas.

Irán y Estados Unidos anunciaron el 14 de junio un memorando de entendimiento de 14 puntos, con mediación de Pakistán, orientado a poner fin a las hostilidades y canalizar sus diferencias mediante el diálogo y la negociación.

El documento, denominado Entendimiento de Islamabad, entró en vigor el 18 de junio tras su firma electrónica por los presidentes Masoud Pezeshkian y Donald Trump.

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