Exhorta Primer Ministro a defender el Socialismo en Cuba

Durante su alocución en la Plaza de la Revolución Máximo Gómez, de la provincia de Ciego de Ávila, aseguró que es posible promover el crecimiento integral del país, pese a la hostilidad del gobierno de Estados Unidos.

Según comentó, hace más de seis décadas Washington mantiene un acoso permanente, expresado en un «cruel y genocida» bloqueo económico, comercial y financiero e intentos de invasión y acciones de sabotaje y terrorismo de Estado.

Asimismo, subrayó el efecto extraterritorial de esa política y los daños se la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, elaborada de manera arbitraria por la Casa Blanca.

Marrero aseveró que la administración de Donald Trump persiste en el intento de derrocar la Revolución, por medio de políticas y sanciones para «provocar hambre y desesperación» en el pueblo.

Del mismo modo, afirmó que todos los problemas de la nación no son consecuencia del bloqueo estadounidense.

Las soluciones a las dificultades, según manifestó, exigen un enfrentamiento popular a errores y deficiencias, Con la convicción de que sí se puede progresar, «gracias a la decisión, laboriosidad, inteligencia y compromiso del pueblo cubano”.

Cuba, declaró, afronta sus desafíos con convicción en la victoria, y señaló que la capacidad de sobreponerse a los obstáculos está unida a la identidad nacional y la historia revolucionaria.

«Cuba no se rinde, no claudica, no se pone de rodillas frente a nadie. Nuestra dignidad nacional no es negociable y la defenderemos al precio que sea necesario», declaró.

Por otra parte, se refirió a que 2026 será un año «muy especial», porque se celebrará el centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y se realizará el IX Congreso del Partido Comunista, el cual tratará las prioridades nacionales.

Además, Marrero dijo que en medio de las crisis globales, la política exterior de Cuba seguirá siendo revolucionaria y solidaria, y defenderá la justicia, soberanía y derecho de los pueblos a determinar libremente su destino.

El líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, presidió la ceremonia a la que asistieron unas 10 mil personas, congregadas en la Plaza Máximo Gómez.

La conmemoración también estuvo liderada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde, más otros dirigentes partidistas y gubernamentales.

Al acto por el aniversario 72 de los asaltos a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, asistieron igualmente ciudadanos de 23 naciones, integrantes de grupos de solidaridad con la nación caribeña.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959