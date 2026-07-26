La unidad: nuevos retos sin perder la esencia

Desde el inicio mismo de la Revolución Cubana, Fidel Castro comprendió algo fundamental: la supervivencia y el avance del proyecto revolucionario dependían en gran medida de la unidad del pueblo en torno a ideales sólidos como la dignidad, la justicia social y la soberanía nacional.

Esta visión surgió en un contexto marcado por la violencia estructural y la profunda desigualdad que azotaba a Cuba. La Revolución tuvo que enfrentar, desde sus primeras etapas, la constante hostilidad de Estados Unidos, manifestada en invasiones mercenarias, sabotajes, terrorismo, guerra biológica y un bloqueo económico, comercial, financiero y energético sin precedentes.

Frente a estas agresiones externas, la respuesta cubana fue siempre la unidad, entendida no como un simple requisito político, sino como un principio sagrado y estratégica trinchera ideológica capaz de movilizar a las masas para defender su Revolución y construir un socialismo auténtico.

La unidad se concretó en acciones transformadoras y tangibles: la histórica campaña de alfabetización que puso fin al analfabetismo, la expansión del sistema de salud y educación a todos los rincones del país, el compromiso solidario internacionalista en África y América Latina, y el fortalecimiento de una cultura política participativa que vinculó a la dirección revolucionaria con las bases populares.

Este modelo de unidad no fue impuesto, se fue tejiendo mediante el diálogo y la confianza mutua entre dirigentes y pueblo. Raúl Castro, continuador de esta obra, supo adaptar esta estrategia a nuevos retos sin perder la esencia que cimentó el socialismo cubano, demostrando que la fuerza real de una nación radica en su cohesión y capacidad para sostener un proyecto común frente a un mundo dominado por la hegemonía y los intereses contrapuestos.

Hoy, bajo el liderazgo de Miguel Díaz-Canel, esa misma unidad histórica es la que impulsa a Cuba hacia un futuro soberano, justo y solidario. Es la unidad la que representa la defensa ante cualquier adversidad y amenaza, la llama alimentada por la voluntad y el compromiso de un pueblo consciente y decidido a defender su dignidad y su derecho a decidir.

La Demajagua