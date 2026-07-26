Rafael Claudio Izaguirre Remón: un hombre hecho a pulso

Desde pequeño, Rafael Claudio Izaguirre Remón soñaba con surcar las aguas del Caribe como ingeniero naval. La inmensidad azul que abraza la región del Guacanayabo parecía llamarlo con voz potente y clara. Sin embargo, fue la enseñanza la que finalmente atrapó su corazón, gracias a la herencia de su madre y una tía, quienes le inculcaron el amor por el conocimiento y la educación.

Hoy, este “manzaniquereño” es Doctor en Ciencias Pedagógicas, Licenciado en Filosofía Marxista-Leninista e Historia, y profesor investigador titular de la Universidad de Granma. Miembro destacado de la Unión de Historiadores de Cuba, Izaguirre Remón representa la voz autorizada que defiende la identidad y la cultura histórica manzanillera con convicción y orgullo.

“Yo siento que la lectura es un placer innombrable”, confiesa con un brillo distinto en los ojos. Para él, los libros son portales hacia mundos desconocidos y realidades diferentes donde la imaginación se despliega sin fronteras. Prefiere las novelas históricas y los ensayos social-históricos, pero siempre regresa a su especialidad con pasión y rigor. “La historia pasada se disfruta en el presente como un compromiso de futuro, pero cuando se vive intensamente”, asegura.

Su trabajo ha sido reconocido con numerosos galardones: desde el Premio del Ministro de Salud a la Excelencia en el Trabajo (1998), hasta la Distinción Especial del Ministro de Educación Superior por sus aportes al postgrado en el 2020. En 2022 fue declarado Hijo Adoptivo, honor que recibe con humildad y como estímulo para continuar sembrando conocimiento y valores en las nuevas generaciones. Además, ostenta el Pergamino de la Ciudad, máxima distinción otorgada por la Asamblea del Poder Popular de Manzanillo.

Vicepresidente del Consejo Provincial de Ciencias Sociales y Humanísticas, Izaguirre Remón cree firmemente que la educación comienza con el ejemplo y la vocación. “Para educar, primero hay que sembrar una profunda visión cultural de la vida, disfrutar de las cuestiones verdaderamente grandes que no tienen que ver con los bienes materiales”.

Su compromiso con la identidad local trasciende las aulas y se concreta en cada investigación, en cada palabra y en cada gesto dirigido a preservar y fortalecer la memoria histórica de su pueblo.

Este hombre que quiso navegar por el mar y hoy surca los mares del saber ¿Quién dijo que cambiar el rumbo de un sueño era renunciar? Izaguirre Remón demuestra el mayor de los viajes también está en las letras y en la enseñanza.

La Demajagua