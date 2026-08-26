Activa Ansoc este verano en municipio de Granma

Este verano, la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) en Cauto Cristo está activa, vigorosa, declaró su presidenta en dicho municipio de Granma, provincia en la región sur oriental de la mayor de las Antillas.

Durante el reciente mes de julio y agosto actual, nuestra organización realiza talleres de verano y de lengua de señas cubanas, declaró a esta publicación Yanis Leydis Almarales Almager, presidenta de la Ansoc en dicho territorio.

Además, en coordinación con la Dirección municipal de Deportes, efectúan festivales de juego de ajedrez, dominó, damas, parchís, para mencionar algunos, con amplia y entusiasta participación, añadió.

La Ansoc es una organización no gubernamental con personalidad jurídica y económica propia, de carácter nacional permanente.

Fue fundada el 3 de enero de 1978 y reconocida oficialmente como asociación por el Ministerio de Justicia de la República de Cuba, conforme a la Ley 54, Ley de Asociaciones.

Su misión es representar a la comunidad sorda cubana trabajando por una mayor integración en la sociedad, contribuyendo a elevar su calidad de vida, sirviendo como mediador con las instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y de masas en la materialización de los anhelos, intereses y necesidades de sus miembros.

Radio Bayamo