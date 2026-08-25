Red Juvenil beneficia con sus acciones más de centenar de comunidades

En el Reparto Camilo Cienfuegos de la ciudad de Bayamo, se activó la Red Juvenil comunitaria full. A través de los siete proyectos del programa se desarrollaron en la comunidad granmense, talleres, encuentros deportivos, ferias integrales, presentaciones culturales y preparaciones defensivas ante situación de desastre. Bajo la máxima de innovar, crear y liderar la Red juvenil, en conjunto con actores económicos y autoridades, ha logrado transformar hasta la fecha más de un centenar de localidades en el territorio suroriental