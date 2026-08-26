La paradoja de la ONU: su secretario general reconoce que “no tiene poderes”

“El secretario general no tiene poderes. El secretario general tiene una voz y cierta capacidad de convocatoria. El poder es otra cosa y no lo tenemos. Pero la voz no se apagará”, afirmó.
Guterres admitió que mediar en los conflictos ha sido difícil debido a la falta de consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según explicó, el organismo quedó prácticamente “paralizado” porque dos de sus cinco miembros permanentes con derecho a veto bloquearon iniciativas.
“Nuestra capacidad de influencia se ha reducido drásticamente porque no existe un Consejo de Seguridad capaz de decir a los países que deben comportarse o, de lo contrario, serán castigados”, afirmó el jefe de la ONU.