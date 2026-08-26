La paradoja de la ONU: su secretario general reconoce que “no tiene poderes”

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó en una entrevista con Financial Times que, aunque Naciones Unidas carece de los medios de las grandes potencias, su voz sigue siendo indispensable en un mundo marcado por el cambio del equilibrio de poder y el ascenso de nuevos actores.

“El secretario general no tiene poderes. El secretario general tiene una voz y cierta capacidad de convocatoria. El poder es otra cosa y no lo tenemos. Pero la voz no se apagará”, afirmó.

Guterres admitió que mediar en los conflictos ha sido difícil debido a la falta de consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según explicó, el organismo quedó prácticamente “paralizado” porque dos de sus cinco miembros permanentes con derecho a veto bloquearon iniciativas.

“Nuestra capacidad de influencia se ha reducido drásticamente porque no existe un Consejo de Seguridad capaz de decir a los países que deben comportarse o, de lo contrario, serán castigados”, afirmó el jefe de la ONU.

Radio Bayamo