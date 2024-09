Destacado poeta granmense dona colección de libros a la Biblioteca Pública de Guisa

FOTO Agustín Rodríguez Sam

Por Dayami Monges Corrales

Parte de los ejemplares comprende un total de 12 tomos del Diccionario Enciclopédico Salvat, lo cual representa un agasajo para quienes visitan el sitio que, recientemente arribó a sus 52 años de creado.

Wilson Arévalo Quintana, director municipal de Cultura, señaló que el quehacer de Juan Manuel Reyes Alcolea eleva el sentido de identidad de los guiseros, pues en sus décimas abunda el canto a las montañas de esa localidad.

Arévalo Quintana, al referirse al ejemplar Hasta siempre Fidel, reconoció su significación histórica, debido a la narrativa del recorrido póstumo del Comandante en Jefe, hasta llegar al cementerio Santa Ifigenia, en la provincia de Santiago de Cuba.

El autor de La ley del Monte manifestó su felicidad por visitar la tierra que durante tantos años le brindó inspiración; asimismo convocó a la lectura como método educativo para cualquier público.

Reyes Alcolea no es nativo del territorio granmense, sin embargo, revela un profundo apego por la zona y al expresarse sobre Guisa pronunció: “Yo fui gotas de rocío de la flor de este cantero, / juro que seré guisero hasta el último disparo, / y si no hallo un verde claro a donde vivir he ido, / de sentirme siervo herido/ busco en este monte amparo”.

La Demajagua