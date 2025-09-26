Azucareros detienen racha victoriosa de las Avispas

Los Azucareros de Villa Clara rompieron la racha de diez victorias consecutivas de las Avispas de Santiago de Cuba al imponerse 4-3 en el tercer juego de la subserie entre ambas novenas, celebrado en el estadio Guillermón Moncada de esta ciudad.

Bryan Mut Martínez (colaborador) | Fotos del autor

Luis Darío Machado se vistió de héroe en el octavo capítulo al conectar un imparable con las bases llenas, cuando el choque estaba empatado a tres, permitiendo a los del centro del país tomar una ventaja parcial de 4-2.

No he tenido un buen inicio en esta subserie, la dirección decidió darme la oportunidad de estar en la alineación y en ese turno al bate me concentré al máximo porque sabía que teníamos la oportunidad para anotar, declaró Machado a la Agencia Cubana de Noticias.

Raidel Alfonso, con una apertura de calidad tras un trabajo sólido de ocho capítulos permitiendo dos carreras, seis hits, dos boletos y abanicando a diez rivales, se llevó su segundo triunfo de la campaña.

Sabía que me iba a enfrentar a un equipo de gran batería, uno de los mejores equipos del país, pero me preparé, las cosas salieron y estoy muy contento con la victoria, dijo Alfonso.

Sobre la estrategia empleada para dominar a los jugadores locales, refirió que se apoyó en lanzamientos del medio home hacia afuera para evitar conexiones hacia las manos de sus rivales, pues son bateadores de fuerza y podían, con un swing, darle la vuelta al partido.

El mentor villaclareño Ramón Moré se vio en la obligación de mover sus fichas en el noveno inning para preservar la victoria y llamó a Mailon Tomás Alonso, quien estaba como jardinero derecho, para sacar los últimos dos outs del desafío.

Siempre he sido un muchacho que está dispuesto para aportar, los profesores conversaron conmigo, pues los lanzadores relevistas no han podido hacer el trabajo, y asumí la tarea, expresó Alonso, quien a la postre se anotó el salvamento.

El equipo anímicamente está bien, las cosas no han salido, verdaderamente no han salido; hoy hemos remontado el juego y pienso que a partir de ahora las cosas cambiarán para el equipo, pues ante uno de los favoritos al título nos hemos vendido caras las derrotas, significó el jugador.

Tras este resultado, Villa Clara suma su quinta victoria del torneo con trece descalabros y se ubica en la decimocuarta posición, las Avispas (15-3), a pesar de la derrota, conservan la cima.

Hoy será jornada de descanso para ambos conjuntos y el sábado volverán a medirse.

