Fortalece solidaridad alemana atención materno-infantil en Cuba

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el ecógrafo beneficiará directamente al área materno-infantil de la institución, considerada referente nacional por sus resultados y por la entrega del personal médico y de enfermería.
Este aporte, reconoce la fuente, permitirá mejorar el diagnóstico prenatal y la atención a recién nacidos, al tiempo que fortalece el Programa Materno Infantil en esa provincia.
Refiere el texto que con este donativo se fortalecen las relaciones de cooperación del grupo alemán con Cuba, cuya labor solidaria marca décadas de notoria participación en campañas en defensa de la Revolución.