Frente de la Patria de Vietnam felicita a los CDR de Cuba

El Frente de la Patria de Vietnam (FPV) felicitó a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en ocasión de conmemorarse, el próximo 28 de septiembre, el 65 aniversario de la mayor organización de masas de Cuba.

En los últimos años, pese a muchas dificultades y desafíos debido al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos, el Partido Comunista, el Estado y el pueblo cubanos «han realizado esfuerzos para implementar muchas soluciones destinadas al desarrollo nacional», escribió el presidente del Comité Central del FPV, Do Van Chien.

Sumándose a ese esfuerzo común, los CDR promueven su papel central, reuniendo a las masas populares para hacer importantes contribuciones a la causa de proteger la Revolución y la seguridad nacional de Cuba, e impulsar actividades sociales y comunitarias a fin de construir un país hermoso, señaló.

En su mensaje de felicitación, cursado la víspera, Van Chien subrayó que el FPV y el pueblo vietnamita aprecian siempre la solidaridad y el apoyo incondicional brindados por Cuba a la nación indochina, y están orgullosos de la relación especial y leal cultivada por el presidente Ho Chi Minh, el Comandante en Jefe Fidel Castro y generaciones de dirigentes.

El FPV desea fortalecer la cooperación con los CDR, especialmente la implementación efectiva del Acuerdo de Cooperación para el período 2023 – 2028, para llevar la colaboración a una nueva altura en beneficio de ambos pueblos, añadió la felicitación enviada al coordinador nacional de la emblemática organización cubana, Gerardo Hernández.

La misiva ratifica asimismo que, en el volátil contexto mundial actual, el Partido Comunista, el Estado, el FPV y el pueblo de Vietnam estarán siempre codo a codo con Cuba, en aras de aprovechar las oportunidades y superar las dificultades y los desafíos para desarrollar el país.

Por último, expresa la confianza en que los CDR se fortalecerán cada día más, y la solidaridad y la amistad especial existente entre Vietnam y Cuba también se desarrollarán con más fuerza en los próximos tiempos.

