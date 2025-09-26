Cuba por un puesto en la final del Mundial Juvenil de Baseball5

Con el ánimo por las nubes y sin conocer la derrota, el equipo cubano buscará hoy frente a Lituania su pase a las semifinales del Mundial Juvenil de Baseball5 que se disputa en la ciudad mexicana de Tepic.

Boris Luis Cabrera | Foto: WBSC

Si logra imponerse, la escuadra antillana volverá a la cancha más tarde para medirse por un cupo en la gran final al ganador entre Kenia y México, duelo en el que los anfitriones parten como favoritos.

En la otra parte del cuadro se definirán los cruces Japón-China Taipéi y Türkiye-Venezuela, este último uno de los grandes candidatos al título.

La tropa cubana viene de arrasar 2-0 este jueves a Surcorea en el cierre de la fase de grupos con pizarras de 15-0 y 12-2, y en octavos repitió la fórmula al doblegar sin apuros al conjunto de refugiados que representa a Siria (16-1 y 9-3).

Campeones de la edición pasada en Ankara 2023 y punteros del ranking mundial, los muchachos de la isla buscan mantener su invicto y acercarse al único boleto olímpico para los Juegos de la Juventud Dakar 2026, donde el Baseball5 hará su debut.

