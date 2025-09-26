Numerosas lluvias en oriente…

El Instituto de Meteorología informa que hoy amanecerá nublado en zonas de la costa norte oriental con la ocurrencia de aisladas lluvias. El resto del país amanecerá parcialmente nublado.

Desde finales de la mañana se nublará en toda la región oriental con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, los que pueden ser fuertes en algunas localidades. En el resto del territorio se nublará en la tarde con algunas precipitaciones.

En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en zonas del interior oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles y en la tarde tendrán una componente del nordeste hacia zonas de la costa norte con velocidades entre 10 y 25 km/h.

Habrá marejadas en el litoral norte oriental y en el resto de las costas la mar estará tranquila.

Actualiza Instituto de Meteorología sobre organismos ciclónicos

El ciclón extratropical Gabrielle y la tormenta tropical Humberto, dos fenómenos hidrometeorológicos que actualmente no constituyen peligro para Cuba, prosiguen su desarrollo en zonas del Atlántico central.

En sendos avisos el Instituto de Meteorología de Cuba precisó que mientras “Gabrielle” se debilita y ha perdido sus características tropicales acercándose a las costas de Portugal, el otro de los organismos ciclónicos se ha fortalecido y aún es de interés para el territorio nacional.

La Tormenta Tropical Humberto continuó ganando en organización e intensidad en las últimas 24 horas, y a las seis de la tarde de hoy la región central del sistema se estimó en los 22.0 grados norte y 57.1 grados oeste, posición que lo sitúa a 860 kilómetros al este-nordeste de Islas Vírgenes.

A 95 kilómetros por hora con rachas superiores aumentó la velocidad de sus vientos máximos sostenidos y su presión central disminuyó a 1000 hectoPascal.

Se espera que Humberto se convierta en huracán mañana, a partir de sufortalecimiento significativo.

El Instituto de Meteorología reiteró que actualmente este organismo ciclónico tropical no ofrece peligro para Cuba, sin embargo, por su posición y época del año el Centro de Pronósticos mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución del sistema.

Sobre lo que si ha alertado la entidad es sobre una activa onda tropical localizada en el mar Caribe oriental, muy próximo a La Española, con áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que en estos momentos se mantienen desorganizadas y están afectando a República Dominicana y Puerto Rico.

En la medida que este sistema meteorológico se mueva al oeste-noroeste, se formará una extensa zona de bajas presiones en las inmediaciones de las Bahamas durante las próximas 12 a 24 horas.

Independientemente de la evolución y futuro desarrollo de este sistema, la cercanía a Cuba de esta amplia área de bajas presiones y la presencia de alto contenido de humedad sobre la región, incrementará la probabilidad de precipitaciones en las provincias desde Camagüey hasta Guantánamo, con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, a partir de mañana viernes 26 y durante el fin de semana. Estas precipitaciones pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades de estas provincias.

Defensa Civil insta a mantener vigilancia ante onda tropical

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil alertó hoy sobre el peligro de un incremento de las precipitaciones desde Camagüey hasta Guantánamo, instó a quienes toman decisiones a mantenerse informados e incrementar la vigilancia hidrometeorológica, y a llevar la información a los pobladores de esta región, en especial utilizar todos los medios que faciliten el contacto directo con las comunidades.

NOTA INFORMATIVA DEL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL SOBRE LA ONDA TROPICAL LOCALIZADA EN EL MAR CARIBE ORIENTAL

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología en su aviso especial No 1, sobre la onda tropical que se localiza en el mar Caribe oriental, con áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas que pudiera originar una extensa zona de bajas presiones durante las próximas 12 a 24 horas, en las inmediaciones de las Bahamas.

Independientemente de la evolución y futuro desarrollo de este sistema, su cercanía a la región oriental, incrementará la probabilidad de precipitaciones desde Camagüey hasta Guantánamo.

Teniendo en cuenta el impacto que pudieran ocasionar las precipitaciones sobre los suelos afectados por la actual situación de sequía, los decisores deben mantenerse informados de la evolución de este sistema e incrementar la vigilancia hidrometeorológica con énfasis en las zonas con riesgo de inundaciones y deslizamientos de terrenos. Asimismo, mantener la información y orientación permanente a la población a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales y emplear medios alternativos que faciliten el contacto directo con la población, priorizando las zonas de difícil acceso.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

