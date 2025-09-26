España refuerza apoyo a ONU para refugiados palestinos

España reforzó su compromiso de apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), al reiterar la necesidad de movilizar fondos.

Un comunicado emitido hoy por la Cancillería española, dio cuenta de la determinación del Gobierno de mantener su espaldarazo absoluto a la UNRWA, que ha perdido a más de 300 funcionarios por la masacre de Israel en la Franja de Gaza.

Según la fuente, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, José Manuel Albares, remarcó la importancia de la

la contribución financiera y resaltó que España debe dar ejemplo para que otros países incrementen su apoyo.

Albares, que participó junto al Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, sus homólogos de Jordania, Ayman Safadi, y de Brasil, Mauro Vieira,en una comparecencia en Nueva York, recordó que España ha contribuido financieramente a la Agencia con más de 60 millones de euros desde octubre de 2023.

Asimismo, desde septiembre se destinaron 10 millones de euros adicionales a la agencia de la ONU.

Adelantó que en 2026 ese compromiso con la UNRWA se mantendrá inquebrantable, argumentando que “España no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de Palestina”.

Puso, además, el foco en el sufrimiento de millones de palestinos y en la estabilidad de la región de las que dijo que dependen de la capacidad operativa de la UNRWA sobre el terreno.

Además, el jefe de la diplomacia española tomó parte en el Ad Hoc Liaision Committee sobre Palestina, en el que instó a reforzar el respaldo a sus autoridades, así como a su presupuesto para que pueda prestar servicios sociales, atender las necesidades de sus ciudadanos y ser plenamente operativa.

Al respecto, hizo énfasis en la necesidad de movilizar financiación adicional para el presupuesto de la Autoridad Palestina, y señaló que España trabaja en el lanzamiento de una iniciativa con este objetivo con Arabia Saudita, Noruega y Francia.

