Presidente de Malasia respalda apoyo humanitario a Gaza

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, expresó hoy pleno apoyo a la misión humanitaria Flotilla Global Sumud, que continúa su travesía con destino a la Franja de Gaza.

Al comentar sobre amenazas de seguridad contra la expedición, el jefe de Gobierno afirmó que la misión debe avanzar para garantizar la entrega de ayuda al pueblo palestino.

«Esperamos que continúe y que la crueldad de Israel sea detenida ahora», subrayó en declaraciones a medios locales de prensa.

Según reportes, 34 malasios participan en la travesía, actualmente en aguas internacionales cercanas a Grecia, con rumbo a la zona amarilla antes de ingresar a Gaza, a finales de mes.

La delegación malasia integra a activistas de 45 países que enfrentan diversos obstáculos y riesgos, incluidos ataques con drones, en su propósito de romper el bloqueo a la Franja.

La flotilla transporta alimentos, medicinas y un mensaje de paz, en reclamo del fin de la guerra y del hambre, así como la apertura de corredores humanitarios.

Malasia fue el primer país en reconocer oficialmente la misión mediante el respaldo de su primer ministro.

