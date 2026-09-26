Capacitan en Granma a instituciones sobre marco legal de inversiones

La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía en Granma participó en una acción de capacitación organizada por el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en la provincia, dirigida a los miembros de la comisión de compatibilización de las inversiones.

En el encuentro se presentó la propuesta modificativa del Decreto 327, del año DOS MIL 14, que regula el proceso inversionista en Cuba, y de la Resolución 74, también de ese año, que lo complementa. Ambas normas establecen los permisos, las etapas de consulta y los requisitos que deben cumplir las inversiones, especialmente las constructivas y de montaje, para ser aprobadas y ejecutadas en el territorio nacional.

La capacitación buscó actualizar a los integrantes de la comisión sobre los cambios propuestos en ese marco legal, con énfasis en la coordinación entre los organismos de consulta y en la correcta tramitación de licencias ambientales, sanitarias, energéticas y tecnológicas. También se insistió en el papel del Sistema de Planificación Física, que convoca y organiza las comisiones de compatibilización de las inversiones en sus distintos niveles.

Estas acciones tributan a la implementación de las 176 medidas de Gobierno que se aplicarán en cada institución del país, como parte del esfuerzo por ordenar y hacer más eficiente el proceso inversionista.

En Granma, la participación de la oficina de energía en este tipo de actividades refuerza su rol en el control y el uso racional de los portadores energéticos dentro de las nuevas inversiones que se proyectan en la provincia.

Radio Bayamo