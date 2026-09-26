Capacitan en Granma a instituciones sobre marco legal de inversiones

En el encuentro se presentó la propuesta modificativa del Decreto 327, del año DOS MIL 14, que regula el proceso inversionista en Cuba, y de la Resolución 74, también de ese año, que lo complementa. Ambas normas establecen los permisos, las etapas de consulta y los requisitos que deben cumplir las inversiones, especialmente las constructivas y de montaje, para ser aprobadas y ejecutadas en el territorio nacional.
La capacitación buscó actualizar a los integrantes de la comisión sobre los cambios propuestos en ese marco legal, con énfasis en la coordinación entre los organismos de consulta y en la correcta tramitación de licencias ambientales, sanitarias, energéticas y tecnológicas. También se insistió en el papel del Sistema de Planificación Física, que convoca y organiza las comisiones de compatibilización de las inversiones en sus distintos niveles.
Estas acciones tributan a la implementación de las 176 medidas de Gobierno que se aplicarán en cada institución del país, como parte del esfuerzo por ordenar y hacer más eficiente el proceso inversionista.
En Granma, la participación de la oficina de energía en este tipo de actividades refuerza su rol en el control y el uso racional de los portadores energéticos dentro de las nuevas inversiones que se proyectan en la provincia.