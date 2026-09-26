Sostienen intercambio en la Universidad de Granma sobre la activación de la Red Juvenil Comunitaria (+ fotos )

Las principales acciones de la Red Juvenil Comunitaria en el municipio Bayamo fueron expuestas este jueves durante un intercambio con estudiantes de primer año de la Universidad de Granma.

En el encuentro, integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en el territorio explicaron que esta iniciativa está encaminada a promover estilos de vida saludables, fortalecer la participación juvenil y contribuir a la prevención de conductas de riesgo en las comunidades.

Durante el intercambio, Leyanet Cedeño Fuentes, miembro del Buró de la UJC para atender la esfera política e ideológica, abordó los siete temas fundamentales de la iniciativa, que ya se implementan en diferentes consejos populares de la Ciudad Monumento Nacional.

De acuerdo con lo expuesto, la Red Juvenil Comunitaria (RJC), ha favorecido la integración de jóvenes a los estudios y a centros laborales, y también ha impulsado acciones de embellecimiento, limpieza y recogida de desechos sólidos en varios puntos de la capital granmense, como parte de una labor sostenida desde la comunidad y con protagonismo juvenil.

El espacio resultó propicio, además, para presentar a los estudiantes de nuevo ingreso las principales acciones que se desarrollan en la Universidad de Granma vinculadas a la extensión universitaria, con el objetivo de incentivar su participación activa en proyectos comunitarios, culturales y formativos.

Con estos intercambios, la organización juvenil reafirma su compromiso de acompañar a las nuevas generaciones y de continuar fortaleciendo el trabajo en los barrios, desde la prevención, la responsabilidad social y la participación protagónica de los jóvenes bayameses.

Radio Bayamo