Debaten en Cuba sobre canalopatías y defecto congénito cardiológico

Los defectos congénitos, enfermedades raras cardiológicas, las canalopatías y la cardiomiopatía del peri parto centran hoy los debates de la jornada final de dos cónclaves dedicados a mostrar los avances de Cuba en el campo de la cardiología.

La multimodalidad en amiloidosis cardíaca y las combinaciones de las técnicas nucleares con el ecocardiograma y la resonancia magnética, también serán temas abordar en la cita.

En la jornada anterior fueron debatidos temas como la definición universal de insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, el envejecimiento, la importancia del hierro para la salud cardiovascular, y los factores de riesgo entre otros trabajos científicos.

Al intervenir en el IV Simposio Cubano de Falla o Insuficiencia Cardíaca, y el I Simposio Cubano de Cardiomiopatías y Enfermedades Raras Cardiológicas el presidente de la Sociedad Cubana de Cardiología (SCC), Eduardo Rivas, insistió en que debe trabajarse más en la calidad de los pacientes con falla cardíaca.

“En el mundo se realizan cada día novedosas investigaciones, prácticas intervencionistas y son producidos diversos fármacos, y aunque hay ciertos avances en materia de mortalidad, la calidad de vida de los pacientes sigue siendo deficiente”, afirmó Rivas en el teatro del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, ubicado en esta capital.

También debemos redoblar los esfuerzos para disminuir la muerte por enfermedades en este apartado, en especial por la insuficiencia cardíaca, causa directa de fallecimiento por dolencias cardiovasculares, recalcó .

Rivas recordó que en el mundo mueren 20 millones de personas anualmente y de continuar la tendencia la cifra ascendería a 23 millones para 2030, y solo, en la mayor de las Antillas más de 32 mil ciudadanos perdieron vida en 2024.

Este evento llegó para quedarse debido a la materia que ocupa, pues sabemos que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo y en Cuba, comentó el presidente de la SCC.

Recordó que el cónclave se desarrolla bajo el lema “Las enfermedades no comienzan en el hospital, solo quien las prevenga obtendrá el éxito”.

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