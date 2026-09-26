Destacan importancia de autonomía municipal en Cauto Cristo

Las nuevas medidas económicas aprobadas en Cuba facilitan la toma de decisiones en cada territorio para perfeccionar su funcionamiento.

En este contexto, Cauto Cristo fortalece su trabajo con los actores económicos no estatales en función del desarrollo local.

Leydin Correa Laborit, directora municipal de Desarrollo en este territorio, declaró que en cuanto a los proyectos, existe una reevaluación garante de mayor objetividad en su ejecución:

” El municipio cuenta ahora con diez proyectos de desarrollo local destinados a la alimentación. Recientemente y en correspondencia con las transformaciones económico sociales aprobadas en el país, hemos venido evaluando la rentabilidad de esas iniciativas. En un primer momento contábamos con 14 proyectos.

En el caso del proyecto La Patrona, con mucho impacto social en la comunidad de El Recreo, el pago a jubilados, ya avanza hacia una pequeña empresa. Comenzó como un trabajo por cuenta propia y fue en ascenso. Ya está en condiciones económicas para asumir más de un centenar de empleados y seguir creciendo, con respaldo a programas sociales”, destacó Correa Laborit.

Estas acciones están vinculadas directamente a las 176 transformaciones que transversalizan el desarrollo económico y social cubano.

Para la especialista, ” la apuesta por el fortalecimiento de iniciativas locales con aprobación de proyectos en este nivel, forma parte de medidas indispensables para favorecer el desarrollo de comunidades y municipios como Cauto Cristo.

Sin embargo, hay proyectos como el banco de germoplasma que pudiera ser de mucho beneficio pero, aún con el equipamiento, no ha sido posible concluir la edificación de la cámara fría. Esta aseguraría la conservación de las semillas y hemos apostado por el proyecto, incluso apoyamos con presupuesto del uno por ciento a nivel municipal, pero los materiales constructivos han aumentado mucho el precio”, dijo al respecto.

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La implementación de un sistema que fortalezca las capacidades de gestión local de recursos, implica capacitaciones, intercambios, trabajo persona a persona, procesos de análisis profundos. Lo más importante es continuar apostando por una economía dinámica donde los actores económicos responsables tengan su espacio de aporte.

Radio Bayamo