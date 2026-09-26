Se conmemoran 147 años del fallecimiento del bayamés José Antonio Saco y López Cisneros

El 26 de septiembre de 1879 murió en Barcelona, España, hace CIENTO 47 años, el sociólogo, periodista, abogado, historiador y economista José Antonio Saco y López Cisneros. A los 21 años, es nombrado catedrático de filosofía del Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio, en sustitución de su maestro Don Félix Varela. También a esa edad publica sus primeros trabajos de carácter político y una pequeña obra sobre física.