Maduración del café a la vista

El alza en la maduración del café está a la vista y debe seguirse bien de cerca por las fuerzas involucradas en la cosecha del grano 2026-2027 en la provincia de Granma.

Se prevé en el actual período lluvioso, un incremento de este proceso en la serranía, a partir de octubre, lo cual exige la adopción de medidas que garanticen la recolección en tiempo, evitar la caída y pérdida del cerezo.

También mantener los acopios bajo control y no confiarse, sobre todo en los municipios montañosos, en especial Guisa, Buey Arriba y Bartolomé Masó, los mayores productores de café en esta zona suroriental.

Desde los preparativos de la zafra se implementaron acciones para mitigar el déficit de combustible, entre ellas la creación de puntos de acopio cercanos a las plantaciones y la contratación de tracción animal con los campesinos para el traslado de la producción.

En el presente escenario de economía de guerra, provocado por el asfixiante bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, precisa de una estrategia integral que permita sortear los obstáculos y asegurar el máximo de eficiencia en la realización de la campaña cafetalera.

Asimismo, impulsar el programa de desarrollo del cacao, la siembra de coco, y convertir la zafra en una tarea del pueblo, en consonancia con el Acuerdo 570 del Consejo de Estado y el programa «Mi barrio por la patria», que promueve comunidades seguras, productivas y participativas.

La Demajagua